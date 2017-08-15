Правоохоронці розслідують напад на керівника організації, яка виступає за легалізацію машин на "єврономерах"

Автомобіль Олега Ярошевича обстріляли вчора пізно ввечері неподалік Білої Церкви. Патруль викликав знайомий постраждалого, а сам він кудись зник. Поліцейські знайшли автомобіль у кюветі, а ось гільз поряд не виявили. Легковик відправили на експертизу.

Правоохоронці ж намагаються з'ясувати, де жертва нападу, щоб отримати свідчення. Поки за фактом обстрілу відкрили провадження за статтею "хуліганство".