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Правоохоронці розслідують напад на керівника організації, яка виступає за легалізацію машин на "єврономерах"

15 серпня 2017, 20:01
Правоохоронці розслідують напад на керівника організації, яка виступає за легалізацію машин на "єврономерах"

Автомобіль Олега Ярошевича обстріляли вчора пізно ввечері неподалік Білої Церкви. Патруль викликав знайомий постраждалого, а сам він кудись зник. Поліцейські знайшли автомобіль у кюветі, а ось гільз поряд не виявили. Легковик відправили на експертизу.

Правоохоронці ж намагаються з'ясувати, де жертва нападу, щоб отримати свідчення. Поки за фактом обстрілу відкрили провадження за статтею "хуліганство".

Покушения, свідок, Хулиганство

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