Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 15 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Люди продовжують вживати в'ялену рибу, й ботулізм знаходить нових жертв

15 серпня 2017, 21:46
Люди продовжують вживати в'ялену рибу, й ботулізм знаходить нових жертв

На Херсонщині дві відпочивальниці захворіли на ботулізм після вживання в'яленої риби. Це мешканки Кривого Рогу, які проводили відпустку у селищі Лазурне. Після того, як з'їли риби, їм стало зле. Одна з жінок скаржилася на погіршення зору. Обох шпиталізували. Відомо, що жінки в'ялену рибу привезли з собою.

Тим часом у Харкові лікарі борються за життя 24-річного хлопця, у якого підозрюють ботулізм. Він також вживав в'ялену рибу. Хворому вже ввели вакцину, і, за словами медиків, стан його здоров'я задовільний.

За інформацією Мінохорони здоров'я, з початку року на ботулізм захворіли понад 90 українців, з них 9 померли.

Здоровье, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Елементарно"
Серіал "Елементарно"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab