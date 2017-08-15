Люди продовжують вживати в'ялену рибу, й ботулізм знаходить нових жертв

На Херсонщині дві відпочивальниці захворіли на ботулізм після вживання в'яленої риби. Це мешканки Кривого Рогу, які проводили відпустку у селищі Лазурне. Після того, як з'їли риби, їм стало зле. Одна з жінок скаржилася на погіршення зору. Обох шпиталізували. Відомо, що жінки в'ялену рибу привезли з собою.

Тим часом у Харкові лікарі борються за життя 24-річного хлопця, у якого підозрюють ботулізм. Він також вживав в'ялену рибу. Хворому вже ввели вакцину, і, за словами медиків, стан його здоров'я задовільний.

За інформацією Мінохорони здоров'я, з початку року на ботулізм захворіли понад 90 українців, з них 9 померли.