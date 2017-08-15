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Негода на Херсонщині: повалені дерева, розтрощені автівки та тринадцять населених пунктів без світла

15 серпня 2017, 22:32
Негода на Херсонщині: повалені дерева, розтрощені автівки та тринадцять населених пунктів без світла

Сильні зливи буквально перетворили вулиці на річки. А шквальний вітер виривав дерева з корінням. Машини, які стояли поруч, перетворилися на купу брухту. Потужної стихії не витримали й балкони однієї з багатоповерхівок міста. Бетонний стовп зірвало прямо над входом в під'їзд будинку.

Через погіршення погодних умов знеструмлено тринадцять населених пунктів. Наразі тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання.

Катастрофы, Прочее, свідок

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