В Одесі місцева влада закликала мешканців та туристів утриматися від купання в морі через забруднену воду

У зв'язку з сильними зливами, які пройшли в регіоні 14 серпня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста. Тому відпочивальникам радять тимчасово не купатися, а лише засмагати на пляжах.

Це робиться з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації, повідомили у Держпродспоживслужбі і додали, що рекомендації діятимуть до особливого розпорядження.