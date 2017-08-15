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В Одесі місцева влада закликала мешканців та туристів утриматися від купання в морі через забруднену воду

15 серпня 2017, 23:25
В Одесі місцева влада закликала мешканців та туристів утриматися від купання в морі через забруднену воду

У зв'язку з сильними зливами, які пройшли в регіоні 14 серпня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста. Тому відпочивальникам радять тимчасово не купатися, а лише засмагати на пляжах.

Це робиться з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації, повідомили у Держпродспоживслужбі і додали, що рекомендації діятимуть до особливого розпорядження.

Здоровье, свідок

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