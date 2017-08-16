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Кім Чен Ин відкладає запуск ракет у бік США

16 серпня 2017, 01:15
Кім Чен Ин відкладає запуск ракет у бік США

Лідер КНДР дає час Дональдові Трампу обдумати все і, залежно від позиції американців, діятиме далі.

Нагадаємо, вже є чіткий план ракетних ударів у бік військової бази ГУАМ. Йдеться про запуск 4 міжконтинентальних ракет середньої дальності. Північнокорейські ЗМІ повідомляють: лідер нації ознайомився з траєкторією руху смертоносної зброї.

Вмовляють зменшити градус напруги на Корейському півострові Сеул і Пекін. ООН ухвалила резолюцію щодо санкцій: заборони експорту вугілля, заліза, свинцю та морепродуктів з КНДР.

Американці у відповідь розробили інструкції щодо поводження населення в разі ядерного удару. Під час телефонної розмови з японським прем'єром Сінцзо Абе Дональд Трамп запевнив - Вашингтон відповість на будь-які загрози з боку КНДР і в бік США, і союзників.

Катастрофы, Общество, Прочее, свідок

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