Америка без Трампа, фашизму й дискримінації. Під стінами хмарочосу Trump Tower у Нью Йорку - вперше після інавгурації - невдоволений натовп вимагає відставки президента. З нього глузують гумовими надутими ляльками, плакатами про те, що в Америці через нього не вживаються білі й афроамериканці та ллється кров.

Містечко Шарлоттсвілль, де Томас Джефферсон колись заснував один з найпрестижніших у США Вірджинський університет, стало полем бою між неонацистами, націоналістами й Ку-клукс-кланівцями. Після кривавого наїзду на пішоходів, коли легковик, немов м'ясорубка, розчавив учасників маршу, в місті діє режим надзвичайного стану.

Ті, хто знав убивцю Джеймса Філдса особисто, кажуть, 20-річний студент фанатів ідеями нацистів, а ще - політикою одіозного глави Білого дому. І саме Трампа через так звані чистки в країні опосередковано вважають винним у трагедії, яка розділила суспільство. Після Шарлоттсвілля президент змушений перервати відпустку і таки відреагувати, як того очікує нація. Господар Білого дому два дні зволікав, аж поки під тиском громадськості все ж засудив і пообіцяв покарати учасників протестів.