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Попри "яєчний скандал" бельгійське Омлетне Братство пригостило охочих традиційним омлетом

16 серпня 2017, 04:12
Попри "яєчний скандал" бельгійське Омлетне Братство пригостило охочих традиційним омлетом

У Бельгії посмажили десять тисяч яєць і нагодували гігантським омлетом усіх охочих. Так католики в одному з містечок святкують Успіння Богородиці.

10 тисяч яєць, 25 кілограмів бекону, 8 кілограмів спецій і трав бельгійці збовтали і посмажили за годину. Нагодували до тисячі дегустаторів. Так зване Омлетне Братство щороку - за легендою ще з часів Наполеона - влаштовує трапезу. Безкоштовно.

Общество, свідок

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