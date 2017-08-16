Попри "яєчний скандал" бельгійське Омлетне Братство пригостило охочих традиційним омлетом

У Бельгії посмажили десять тисяч яєць і нагодували гігантським омлетом усіх охочих. Так католики в одному з містечок святкують Успіння Богородиці.



10 тисяч яєць, 25 кілограмів бекону, 8 кілограмів спецій і трав бельгійці збовтали і посмажили за годину. Нагодували до тисячі дегустаторів. Так зване Омлетне Братство щороку - за легендою ще з часів Наполеона - влаштовує трапезу. Безкоштовно.