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Дві точки зору на погром у столичному дитсадку

16 серпня 2017, 05:13
Дві точки зору на погром у столичному дитсадку

Погром у реабілітаційному центрі столиці. В будівлю, де нібито навчалися діти з інвалідністю, увірвалися молодики та почали все громити! Вибили двері, розтрощили вікна та меблі, знищили документи. Керівництво закладу запевняє - це чиновники у такий спосіб хочуть звільнити приміщення.

Та ось представники влади кажуть - дітей тут не бачили вже більше року. Натомість автошкола, мотоклуб і хостел працюють на повну. Тому будівлю забирають, аби відкрити звичайний дитячий садочок.

Драки и насилие, Здоровье, Общество, свідок, Служебные преступления, Хулиганство

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