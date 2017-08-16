Дві точки зору на погром у столичному дитсадку

Погром у реабілітаційному центрі столиці. В будівлю, де нібито навчалися діти з інвалідністю, увірвалися молодики та почали все громити! Вибили двері, розтрощили вікна та меблі, знищили документи. Керівництво закладу запевняє - це чиновники у такий спосіб хочуть звільнити приміщення.

Та ось представники влади кажуть - дітей тут не бачили вже більше року. Натомість автошкола, мотоклуб і хостел працюють на повну. Тому будівлю забирають, аби відкрити звичайний дитячий садочок.