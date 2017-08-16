На Кіровоградщині донька підробила документи про смерть матері заради земельного паю

Вона заживо поховала власну матір заради спадку. Неймовірна історія сталася на Кіровоградщині. Там 59-річній мешканці Новоукраїнки повідомили, що офіційно вона вже мертва! Як донька переконала чиновників у смерті найріднішої людини та чи покарають її за такий вчинок?



Вже за місяць жінка має отримати паспорт. Лише потім зможе відновити свої права на землю та підготувати документи, щоби почати отримувати пенсію.