Папараці зіпсував відпустку Президенту Франції

Емануель Макрон подає до суду на папараці. За зіпсовану президентську відпустку. Разом із дружиною Бріджит він був на канікулах у Марселі. Та спокій і романтику на курорті зіпсував надокучливий фотограф.

Він переслідував подружжя на кожному кроці. Спіймав Макрона у джинсах і кросівках. Всі фото вилучили. В Єлисейському палаці кажуть: замість запланованих трьох тижнів - саме стільки зазвичай відпочивали влітку попередники - Макрон буде на канікулах лише 10 днів.