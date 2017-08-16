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Папараці зіпсував відпустку Президенту Франції

16 серпня 2017, 08:31
Папараці зіпсував відпустку Президенту Франції

Емануель Макрон подає до суду на папараці. За зіпсовану президентську відпустку. Разом із дружиною Бріджит він був на канікулах у Марселі. Та спокій і романтику на курорті зіпсував надокучливий фотограф.

Він переслідував подружжя на кожному кроці. Спіймав Макрона у джинсах і кросівках. Всі фото вилучили. В Єлисейському палаці кажуть: замість запланованих трьох тижнів - саме стільки зазвичай відпочивали влітку попередники -  Макрон буде на канікулах лише 10 днів.

Общество, свідок

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