Як не потрапити у кредитну пастку

У Києві жінка стала жертвою банківських розбірок. Вона була переконана, що виплатила кредит за квартиру, аж раптом дізналася, що її оселя під арештом. Ще й фінустанова вимагає повертати позику заново!



Аби не втрапити у халепу, перш ніж узяти іпотеку, уважно читайте договір і намагайтесь розпитати про всеможливі підводні камені. Наприклад, чи може банк передавати вашу позику іншим установам. Як може змінюватись відсоткова ставка та які штрафи можуть накласти, якщо ви не зможете платити вчасно.