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Біл Гейтс зробив унікальну пожертву

16 серпня 2017, 11:46
Біл Гейтс зробив унікальну пожертву

Рекордна за останнє століття пожертва - від Біла Гейтса. Мільярдер - засновник Майскрософт - перерахував 4,5 мільйони доларів і віддав 5 відсотків бізнесу на благодійність. Кого саме ощасливів і на що витратять гроші - невідомо.

Втім, журналісти довідалися, що зробили пожертву ще в червні. Фонд Біла й Мелінди Гейтс - один з найбільших у світі. Виділяє кошти для охорони здоров'я, боротьби з глобальним потеплінням, голодом, СНІДом і малярією.

Общество, свідок

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