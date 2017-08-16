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Найманий робітник вбив та пограбував жінку-підприємця на Київщині

16 серпня 2017, 12:54
Найманий робітник вбив та пограбував жінку-підприємця на Київщині

Страшна трагедія сталася у селищі Хотів на Київщині. Там 58-річна підприємець пожаліла 29-річного чоловіка, який приїхав з Кіровоградщини на заробітки. Молодик 10 днів працював вантажником та віддячив... молотком. Наче скажений, на підприємстві вбив бідолашну. А все тому, що жінка попросила його не палити у приміщенні.

Після кривавого злочину вкрав автомобіля жертви та поїхав до її будинку. З хати забрав гроші, побутову техніку та прикраси. Затримали підозрюваного у столиці, де він збував награбоване. Нині молодик у СІЗО.

Ограбления, свідок, Убийства

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