Пенсіонера з Києва підозрюють у вбивстві власного сина

Рідний кат. У Києві правоохоронці затримали пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві власного сина! Чоловік розповів, що він повернувся додому пізно ввечері. Хотів зробити собі бутерброд - та син накинувся на нього. Бив його по голові. Пенсіонер хотів вгамувати нетверезого родича, зав'язалася сутичка. У бійці він і поранив чоловіка прямо у груди. Викликав «швидку», та син стік кров'ю. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «навмисне вбивство». Пенсіонерові загрожує 15 років за ґратами.