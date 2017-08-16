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Пенсіонера з Києва підозрюють у вбивстві власного сина

16 серпня 2017, 13:29
Пенсіонера з Києва підозрюють у вбивстві власного сина

Рідний кат. У Києві правоохоронці затримали пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві власного сина! Чоловік розповів, що він повернувся додому пізно ввечері. Хотів зробити собі бутерброд - та син накинувся на нього. Бив його по голові. Пенсіонер хотів вгамувати нетверезого родича, зав'язалася сутичка. У бійці він і поранив чоловіка прямо у груди. Викликав «швидку», та син стік кров'ю. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «навмисне вбивство». Пенсіонерові загрожує 15 років за ґратами.

свідок, Убийства

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