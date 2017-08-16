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У Мумбаї заарештували хакерів, які вкрали серію "Гри престолів" до її прем'єри

16 серпня 2017, 14:28
У Мумбаї заарештували хакерів, які вкрали серію "Гри престолів" до її прем'єри

КрадІжка за лічені дні до прем'єри. У Мумбаї заарештували чотирьох громадян Індії. Підозрюють, що вони причетні до витоку епізоду «Гри престолів». Хакери викрали четверту серію до публічного показу. І виклали відео у мережу. Але викрили їх через нерозмитий логотип на екрані. Всі комп'ютерні злодії працювали на компанію, яка ретранслює культовий серіал. До 21 серпня хакерів триматимуть під вартою. Епізод, про який ідеться, попри скандал, побив рекорд переглядів.

Общество, Прочее, свідок

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