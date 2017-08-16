На Харківщині до 7 років ув’язнення засудили педофіла, який десятиліттями розбещував маленьких дівчат. 57-річний чоловік не ґвалтував, але - офіційною мовою – «скоював розпусні дії», небезпечні для дітей. В суді було доведено 4 епізоди. Проте мешканці села кажуть, таких випадків було набагато більше. Просто дівчата боялися і соромилися розповісти дорослим про збоченця. Все викрилося, коли він зазіхнув на 7-річних сестер-близнючок. Підбадьорюючи одна одну, вони розповіли матері, що чоловік відвів їх на кладовище та брудно торкався. Від сусідського самосуду педофіла врятував вчасний арешт. Свою провину він заперечував, проте суд не переконав