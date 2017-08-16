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На Харківщині до 7 років ув’язнення засудили педофіла, який десятиліттями розбещував маленьких дівчат

16 серпня 2017, 16:58
На Харківщині до 7 років ув’язнення засудили педофіла, який десятиліттями розбещував маленьких дівчат

На Харківщині до 7 років ув’язнення засудили педофіла, який десятиліттями розбещував маленьких дівчат. 57-річний чоловік не ґвалтував, але - офіційною мовою – «скоював розпусні дії», небезпечні для дітей. В суді було доведено 4 епізоди. Проте мешканці села кажуть, таких випадків було набагато більше. Просто дівчата боялися і соромилися розповісти дорослим про збоченця. Все викрилося, коли він зазіхнув на 7-річних сестер-близнючок. Підбадьорюючи одна одну, вони розповіли матері, що чоловік відвів їх на кладовище та брудно торкався. Від сусідського самосуду педофіла врятував вчасний арешт. Свою провину він заперечував, проте суд не переконав

Драки и насилие, Общество, свідок

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