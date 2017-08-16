У Старокостянтинові спалахнули склади з промисловими коноплями біля нафтозаводу. Стовп диму здіймався ледь не до неба, а їдкий дим заполонив усе на кілька кілометрів довкола. До місця займання прибули десятки вогнеборців із сусідніх міст та обласного центру, а також військові. У ДСНС зазначають, існувала реальна загроза вибуху, адже поруч знаходилися ще й резервуари з пальним. Аби уникнути біди, його відкачували. До того ж, за 100 метрів від промислових баз ще й житловий сектор, на який міг перекинутися вогонь.

Остаточно загасити пожежу вдалося лише опівночі. На щастя, постраждалих немає. Згоріло1200 тон сировини та 0,5 гектара довкола. Збитки ще продовжують підраховувати.