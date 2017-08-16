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Невідомі підпалили будівлю комунального підприємства "Київблагоустрій"

16 серпня 2017, 19:44
Невідомі підпалили будівлю комунального підприємства "Київблагоустрій"

Вночі невідомі підпалили будівлю комунального підприємства "Київблагоустрій". Молодики перелізли через огорожу, розбили шибку і кинули "коктейлі Молотова" в один із кабінетів. Рятувальники прибули оперативно, але полум’я встигло пошкодити техніку і меблі. У приміщенні знайшли пляшку із самозапалювальною рідиною.

Новоспечений керівник "Київблагоустрою", який лише вчора приступив до обов'язків, вважає, що підпал - це погроза або помста за прибирання МАФів.

Пожары, свідок, Хулиганство

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