Вночі невідомі підпалили будівлю комунального підприємства "Київблагоустрій". Молодики перелізли через огорожу, розбили шибку і кинули "коктейлі Молотова" в один із кабінетів. Рятувальники прибули оперативно, але полум’я встигло пошкодити техніку і меблі. У приміщенні знайшли пляшку із самозапалювальною рідиною.

Новоспечений керівник "Київблагоустрою", який лише вчора приступив до обов'язків, вважає, що підпал - це погроза або помста за прибирання МАФів.