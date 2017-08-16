Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 16 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Кім Чен Ин сказав, що змусить його натиснути "червону кнопку"

16 серпня 2017, 20:13
Кім Чен Ин сказав, що змусить його натиснути "червону кнопку"

"Провокація, яка може розпочати ядерну війну та змусити його натиснути "червону кнопку", - так Кім Чен Ин каже про масштабні військові навчання Південної Кореї, США і Японії. Вони триватимуть 10 днів. Крім того, Сеул хоче розмістити американські системи протиракетної оборони на своїй території - у відповідь на погрози Пхеньяна. Американці радять скорочувати запаси ядерної зброї. І лише тоді погодяться на переговори.

На острові Гуам, куди згідно планів КНДР мають влучити смертоносні снаряди, безпрецедентні посилені заходи безпеки. Напередодні весь світ здригнувся, коли там пролунала тривога. 15 хвилин радіостанції транслювали екстрені повідомлення про удар! Але інформація виявилася хибною. Хтось із працівників припустився помилки

Общество, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab