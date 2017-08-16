Кім Чен Ин сказав, що змусить його натиснути "червону кнопку"

"Провокація, яка може розпочати ядерну війну та змусити його натиснути "червону кнопку", - так Кім Чен Ин каже про масштабні військові навчання Південної Кореї, США і Японії. Вони триватимуть 10 днів. Крім того, Сеул хоче розмістити американські системи протиракетної оборони на своїй території - у відповідь на погрози Пхеньяна. Американці радять скорочувати запаси ядерної зброї. І лише тоді погодяться на переговори.

На острові Гуам, куди згідно планів КНДР мають влучити смертоносні снаряди, безпрецедентні посилені заходи безпеки. Напередодні весь світ здригнувся, коли там пролунала тривога. 15 хвилин радіостанції транслювали екстрені повідомлення про удар! Але інформація виявилася хибною. Хтось із працівників припустився помилки