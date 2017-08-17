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Мати загиблого у червні прикордонника домоглася перегляду справи

17 серпня 2017, 01:30
Мати загиблого у червні прикордонника домоглася перегляду справи

З'ясувати всі обставини загадкової загибелі 23-річного Артема Філоненка намагаються військові прокурори. Солдата із простреленою головою знайшли наприкінці червня. Він був у наряді. Слідчі одразу сказали батькам, що їхній син скоїв самогубство, та мати до останнього не вірила у цю версію. Вона переконана - Артема вбили. І домоглася перегляду справи.

Військова прокуратура призначила додаткові експертизи. А для цього тіло загиблого Артема ексгумують. Його ж мати хоче лише одного - знайти винних у смерті сина та покарати!

свідок, Служебные преступления, Суды, Убийства

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