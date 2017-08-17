Мати загиблого у червні прикордонника домоглася перегляду справи

З'ясувати всі обставини загадкової загибелі 23-річного Артема Філоненка намагаються військові прокурори. Солдата із простреленою головою знайшли наприкінці червня. Він був у наряді. Слідчі одразу сказали батькам, що їхній син скоїв самогубство, та мати до останнього не вірила у цю версію. Вона переконана - Артема вбили. І домоглася перегляду справи.

Військова прокуратура призначила додаткові експертизи. А для цього тіло загиблого Артема ексгумують. Його ж мати хоче лише одного - знайти винних у смерті сина та покарати!