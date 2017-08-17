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Безхатьки отаборилися на теріторії запорізької школи

17 серпня 2017, 02:55
Безхатьки отаборилися на теріторії запорізької школи

У Запоріжжі безхатьки окупували шкільний майданчик. Батьки учнів та адміністрація навчального закладу вже стомилися скаржитися на цих горе-сусідів. Але управи на волоцюг ніхто не має.

У Запоріжжі мешкає близько трьох тисяч безхатьків. Волонтери намагаються знайти приміщення, куди волоцюг можна поселити. Та переїжджати хочуть не всі! Дмитро, який добре знайомий і шкільній адміністрації, і представникам тепломережі, каже: колектор та літню резиденцію не проміняє на притулок.

Общество, свідок

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