Безхатьки отаборилися на теріторії запорізької школи

У Запоріжжі безхатьки окупували шкільний майданчик. Батьки учнів та адміністрація навчального закладу вже стомилися скаржитися на цих горе-сусідів. Але управи на волоцюг ніхто не має.

У Запоріжжі мешкає близько трьох тисяч безхатьків. Волонтери намагаються знайти приміщення, куди волоцюг можна поселити. Та переїжджати хочуть не всі! Дмитро, який добре знайомий і шкільній адміністрації, і представникам тепломережі, каже: колектор та літню резиденцію не проміняє на притулок.