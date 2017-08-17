У столичному супермаркеті кішка замість туалету ходила у ящик з цукром

Котячий туалет із цукром замість наповнювача. В одному зі столичних супермаркетів кицька прогулювалася між ящиками з товаром і застрибнула в один із них. Викопала у цукрі собі ямку та сходила у туалет. Це зафільмував один із відвідувачів магазину.

Як пухнастик потрапив до закладу - незрозуміло. Представник торгівельної мережі прокоментував випадок "Свідку", але кількома словами: розпочали внутрішнє розслідування. А ось на своїй сторінці у Фейсбуці написали більше - смугастика впіймали, а весь цукор - утилізували.