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Померла талановита актриса та режисер Віра Глаголєва

17 серпня 2017, 06:03
Померла талановита актриса та режисер Віра Глаголєва

Вродлива жінка, актриса, режисер і сценарист. На 62-му році життя в американській клініці померла Віра Глаголєва. Вона довго приховувала діагноз - онкологію. Як боролася за життя та визнання і якою запам'ятають одну з найвідоміших кінобілявок глядачі?

Все життя, навіть у свої 60 - приваблива й затребувана на екрані. До півсотні ролей в кіно й серіалах. Як режисер Глаголєва встигла зняти шість фільмів. У одній зі стрічок вмовила працювати під своїм началом навіть зірку "Списка Шиндлера" і "Гаррі Поттера" - Рейфа Файнса.

Здоровье, Общество, свідок

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