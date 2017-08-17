У Британії жінка дізналася, що вагітна, за добу до пологів

Сплутала вагітність із пухлиною! Британка народила доньку лише через добу після того, як дізналася, що носить маля під серцем. До цього, каже, відчувала слабкість, набрякали ноги, підвищувався тиск. Але що вже на 31-му тижні вагітності - Лін навіть не підозрювала. Тим паче, що не так давно у неї стався викидень, а чоловік пройшов процедуру стерилізації.

Найбільше появі нового члена родини дивуються брат і сестра немовляти. В пологовому будинку підлітки ледь не знепритомніли, коли дізналися про "реактивну" вагітність мами.