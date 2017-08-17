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У Дніпрі внаслідок нічної стрілянини поранені троє людей

17 серпня 2017, 17:01
У Дніпрі внаслідок нічної стрілянини поранені троє людей

У Дніпрі внаслідок нічної стрілянини поранені троє людей. Свідки розповіли, що до супермаркету під'їхали два автомобілі. З одного вийшов чоловік і відкрив вогонь по людях - ті просто стояли біля магазину. Злочинець утік, а постраждалих доправили до лікарні.

За словами медиків, у людей рвані рани від травматичної зброї. Двом поцілили у груди, ще одному в руку. Лікарі витягли гумові кулі і відпустили постраждалих додому. Нині правоохоронці розшукують стрільця. Але кажуть, зробити це буде складно, адже поранені відмовляються свідчити.

Драки и насилие, Общество, свідок, Хулиганство

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