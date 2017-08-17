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Замість реабілітації - примусові роботи

17 серпня 2017, 17:33
Замість реабілітації - примусові роботи

У Дніпрі викрили кілька так званих реабілітаційних центрів. Нарко- та алкозалежних привозили туди рідні для лікування. В пацієнтів відбирали телефони та запевняли, що задля результату треба відмовитись від спілкування з навколишнім світом. Згодом власники цих установ споряджали хворих на примусові роботи.

Грошей не платили, а от з родин клієнтів щомісяця брали по 2500 грн. Викрити центри допоміг чоловік, якому вдалося втекти. Звідти правоохоронці звільнили 87 людей.

Аферы, Общество, свідок

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