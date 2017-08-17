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Керівники сумського заводу, аби приховати виробничу травму, вчасно не викликали до чоловіка швидку

17 серпня 2017, 23:32
Керівники сумського заводу, аби приховати виробничу травму, вчасно не викликали до чоловіка швидку

У Сумах з'ясовують обставини страшної смерті 55-річного зварювальника. Він на роботі впав з двометрової висоти. Стікаючи кров'ю, ще якийсь час був у свідомості, але керівництво заводу не поспішало викликати швидку.

Робітника з розсіченою головою та численними переламами перевдягли та буквально виштовхали на прохідну. І це - попри страшний біль травмованого. Потрапив чоловік до лікарні вже у вкрай тяжкому стані. Рідні померлого не стримують емоцій і вимагають покарати дирекцію.

Здоровье, Несчастные случаи, свідок, Служебные преступления

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