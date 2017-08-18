Американець самотужки дістався лікарні з цвяхом у грудях

Він загнав у груди величезного цвяха і зміг самотужки доїхати до лікарні. 8-сантиметровий гвіздок продірявив тіло і ворушився з кожним ударом серця. Зовсім поруч із ним. Американець травмувався автоматичним пістолетом для ремонтних робіт.

Каже - відчув біль, побачив кров, але весь час був при тямі. Тому і вирішив сам сісти за кермо. Дружині вже потім зателефонував, щоб випрала сорочку. Екстрену операцію зробили за 20 хвилин. Чоловік пройшов реабілітацію. І лише нині розповів дивовижну історію журналістам.