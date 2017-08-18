Львів'янин став жертвою банди викрадачів та квартирних шахраїв

Банду квартирних аферистів затримали на Львівщині. Серед підозрюваних - полісмени! Вони викрадали самотніх людей і накачували їх наркотиками. Усе - заради житла. Та остання їхня оборудка зірвалася через пильність сусідів.



Нині усю банду затримали. Але зловмисники встигли двічі продати квартиру Антонія. Вони підробили документи за допомоги його квартирантів. Власник помешкання навіть не знав, що воно вже не його. А полонили чоловіка, аби мати можливість показувати оселю покупцям. Із п'ятьох підозрюваних лише один у СІЗО. Решта сплатили застави по 48 тисяч гривень. Квартира їхньої жертви нині під арештом. Слідчі підозрюють, що Антоній - не єдиний постраждалий банди квартирних аферистів.