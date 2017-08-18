У Запоріжжі церква відняла приміщення школи у дітей з особливими потребами

У Запоріжжі церковники Київського патріархату залишають дітей з особливими потребами без школи. У 90-х роках будівлю, де знаходиться спеціалізований заклад, місцевий меценат передав єпархії. Щоправда, зазначив - використовувати її мають лише з благодійною метою. Нинішній єпископ будинок приватизував і через суд вигнав дітей із синдромами Дауна, аутизмом та ДЦП на вулицю.



Батьки дітей, яких позбавлюять надії, налаштовані рішуче. Наполягають: аварійними є тільки дах та другий поверх. І додають: пропонували відремонтувати все, аби тільки тут залишили центр. Та церковники - не згодні. Не допомагають і міські чиновники.