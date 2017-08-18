Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 18 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Легендарний столичний трамвай можуть перетворити у брухт

18 серпня 2017, 07:01
Легендарний столичний трамвай можуть перетворити у брухт

Найстаріший київський трамвай, якому майже 90 років, можуть розпиляти на металобрухт. "Київпастранс" заявив, що зробить з раритета екскурсійний транспорт і пустить його історичним центром столиці. Але для цього ретро-вагона потрібно переробити наново, бо і деревяний салон, і металева рама, мовляв, згнили. Чи є шанс врятувати старовинний транспорт?

Цей вагон - справді унікальний, бо решту його "братів" знищили ще за радянських часів. Він возив пасажирів київськими вуличками аж до кінця 60-х. А у 1980-му році його відреставрували і перетворили на пам'ятник.

Общество, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab