Легендарний столичний трамвай можуть перетворити у брухт

Найстаріший київський трамвай, якому майже 90 років, можуть розпиляти на металобрухт. "Київпастранс" заявив, що зробить з раритета екскурсійний транспорт і пустить його історичним центром столиці. Але для цього ретро-вагона потрібно переробити наново, бо і деревяний салон, і металева рама, мовляв, згнили. Чи є шанс врятувати старовинний транспорт?



Цей вагон - справді унікальний, бо решту його "братів" знищили ще за радянських часів. Він возив пасажирів київськими вуличками аж до кінця 60-х. А у 1980-му році його відреставрували і перетворили на пам'ятник.