Після витівки агресивного фаната Бритні Спірс змінила заповіт

У Брітні Спірс - параноя. Поп-діва змінює заповіт! Таблоїди пишуть - так реагує на витівку фаната на концерті в Лас Вегасі. Співачку, з її слів, мало не вбили.

Один з глядачів вискочив на сцену, зчепився з охоронцями. Ані Брітні, ані балет не постраждали. Втім, Спірс за лаштунками ридала. Співачка боїться, що хтось може вбити її, як було з глядачами Аріани Гранде. Перший варіант заповіту Спірс склала ще до народження синів. Нині вирішила віддати їм маєтки і накопичення швидше.