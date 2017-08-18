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Після витівки агресивного фаната Бритні Спірс змінила заповіт

18 серпня 2017, 08:29
Після витівки агресивного фаната Бритні Спірс змінила заповіт

У Брітні Спірс - параноя. Поп-діва змінює заповіт! Таблоїди пишуть - так реагує на витівку фаната на концерті в Лас Вегасі. Співачку, з її слів, мало не вбили.

Один з глядачів вискочив на сцену, зчепився з охоронцями. Ані Брітні, ані балет не постраждали. Втім, Спірс за лаштунками ридала. Співачка боїться, що хтось може вбити її, як було з глядачами Аріани Гранде. Перший варіант заповіту Спірс склала ще до народження синів. Нині вирішила віддати їм маєтки і накопичення швидше.

Общество, свідок, Хулиганство

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