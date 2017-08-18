У Золотоноші підліток врятував двох друзів з-під цегляного завалу

Не розгубився, а почав витягати з-під завалу своїх друзів. 13-річний Владислав першим кинувся на допомогу дітям, на яких впала стіна під час буревію у Золотоноші. Місяць тому ми розповідали, скільки лиха наробила негода на Черкащині.



Травмованих Аню та Андрія відвезли до лікарні. Із переломами кісток черепа і тазу хлопчика санавіація терміново доправила у Черкаси. Сьогодні врятовані підлітки вже дома. Влада вони вважають героєм і не втомлюються дякувати йому за життя.