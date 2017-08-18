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У Золотоноші підліток врятував двох друзів з-під цегляного завалу

18 серпня 2017, 09:53
У Золотоноші підліток врятував двох друзів з-під цегляного завалу

Не розгубився, а почав витягати з-під завалу своїх друзів. 13-річний Владислав першим кинувся на допомогу дітям, на яких впала стіна під час буревію у Золотоноші. Місяць тому ми розповідали, скільки лиха наробила негода на Черкащині.

Травмованих Аню та Андрія відвезли до лікарні. Із переломами кісток черепа і тазу хлопчика санавіація терміново доправила у Черкаси. Сьогодні врятовані підлітки вже дома. Влада вони вважають героєм і не втомлюються дякувати йому за життя.

Здоровье, Несчастные случаи, Общество, свідок

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