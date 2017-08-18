Подробиці кривавої м'ясорубки в Барселоні

13 вбитих і вдесятеро більше поранених! І це не просто цифри. Відпустка для туристів у Барселоні завершилася в моргах і лікарнях! У Каталонії - теракт! ІДІЛ - як було в Ніцці, Берліні й Лондоні - вантажівку перетворила на м'ясорубку, якою безжально розчавили пішоходів.

Українцям, які перебувають в Барселоні, чи родичам тих, хто у відпустці там або постійно проживає в Іспанії і може бути серед загиблих і постраждалих, хто не виходить на зв'язок - МЗС радить негайно і невідкладно звертатися до консульства або телефонувати на номер гарячої лінії. Відзавтра в Іспанії - жалоба.