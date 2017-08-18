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Попри наявні термінали, що простоюють, аеропорт Бориспіль планує мільярдне будівництво

18 серпня 2017, 13:45
Попри наявні термінали, що простоюють, аеропорт Бориспіль планує мільярдне будівництво

В аеропорту Бориспіль - грандіозне будівництво. За п'ять років там планують звести 7 споруд і витратити на це 10 мільярдів гривень. А що ж робити із терміналами, які пустують?

Термінал Ф обійшовся у 400 мільйонів гривень. Працював три роки як резервний. Зараз - стоїть пусткою. Ще один термінал, який занепадає - Б. Він пропрацював значно більше терміналу Ф. Утім, тепер виявився не потрібним. В аеропорту запевняють: інколи в обох спорудах проводять різні акції та здають площі в оренду. Заробляють на цьому близько 13 мільйонів гривень в рік. Таку ж суму витрачають на утримання цих терміналів.

Общество, свідок, Служебные преступления

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