Попри наявні термінали, що простоюють, аеропорт Бориспіль планує мільярдне будівництво

В аеропорту Бориспіль - грандіозне будівництво. За п'ять років там планують звести 7 споруд і витратити на це 10 мільярдів гривень. А що ж робити із терміналами, які пустують?

Термінал Ф обійшовся у 400 мільйонів гривень. Працював три роки як резервний. Зараз - стоїть пусткою. Ще один термінал, який занепадає - Б. Він пропрацював значно більше терміналу Ф. Утім, тепер виявився не потрібним. В аеропорту запевняють: інколи в обох спорудах проводять різні акції та здають площі в оренду. Заробляють на цьому близько 13 мільйонів гривень в рік. Таку ж суму витрачають на утримання цих терміналів.