Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 18 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Нова властивість моркви - вона повертає загублені персні

18 серпня 2017, 15:26
Нова властивість моркви - вона повертає загублені персні

Чи може овоч освідчитися в коханні? У Канаді жінці через 13 років морква повернула обручку! 84-річна Мері Грамс з Канади загубила прикрасу, коли виривала бур'ян на городі ще в 90-ті. Знайти подарунок чоловіка не вдалося. А нині, зібравши врожай фактично на тому ж місці, пенсіонерка виявила свою обручку на морквині, яку вирвала, щоб приготувати вечерю! 

Доречі, такий курйоз не єдиний. У Швеції жінка аж 16 років шукала втрачену в полі обручку. І за іронією долі, їй теж віддала загублене помаранчева морквина!

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Болота"
Серіал "Болота"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab