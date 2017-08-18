Нова властивість моркви - вона повертає загублені персні

Чи може овоч освідчитися в коханні? У Канаді жінці через 13 років морква повернула обручку! 84-річна Мері Грамс з Канади загубила прикрасу, коли виривала бур'ян на городі ще в 90-ті. Знайти подарунок чоловіка не вдалося. А нині, зібравши врожай фактично на тому ж місці, пенсіонерка виявила свою обручку на морквині, яку вирвала, щоб приготувати вечерю!

Доречі, такий курйоз не єдиний. У Швеції жінка аж 16 років шукала втрачену в полі обручку. І за іронією долі, їй теж віддала загублене помаранчева морквина!