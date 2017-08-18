Масове поховання жертв розстрілів розкопали в Івано-Франківську

В Івано-Франківську поблизу старого єврейського кладовища знайшли рештки людей, розстріляних під час Другої світової війни. Комунальники випадково натрапили на кістки, прокладаючи електро-мережу. Зараз на місці моторошної знахідки працюють науковці.

Науковці поки не можуть сказати напевне, ким були жертви. За приблизними підрахунками, похованню понад 80 років. Зі слів свідків,тут, поряд зі старим єврейським кладовищем, влаштовували щонайменше чотири масових розстріли - у різні роки Другої світової війни.