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У Полтаві ледь не загинула дитина, яка була зачинена в машині у 30-градусну спеку

18 серпня 2017, 17:02
У Полтаві ледь не загинула дитина, яка була зачинена в машині у 30-градусну спеку

У Полтаві через недбалість матері ледь не загинула дитина. Трирічне маля жінка зачинила в машині, а сама пішла у справах. Через спеку у понад 30 градусів малеча в авто мало не задушилась. Плач ледь притомної дитини почув перехожий.

Чоловік одразу викликав поліцію. Та їхнього приїзду не чекав. Розбив бокове скло та витяг малюка. Коли ж горе-мати повернулась, замість подяки, накинулась на чоловіка за пошкоджену автівку. Дитину забрала і наполягала, що та спала, а сама вона відійшла на 10 хвилин

Общество, Прочее, свідок

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