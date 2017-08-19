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Власник ФК "Карпати" намагається уникнути відповідальності за смертельну ДТП

19 серпня 2017, 18:24
Власник ФК "Карпати" намагається уникнути відповідальності за смертельну ДТП

Неподалік Львова сталася смертельна ДТП за участі автомобіля відомого бізнесмена - власника футбольного клубу Карпати Петра Димінського. Його Мерседс під час обгону виїхав на зустрічну, нехтуючи суцільною смугою, і протаранив Опеля. 26-річна жінка, яка була за кермом цієї машини, загинула.

Коли на місце зіткнення прибула поліція, Петра Димінського не було. Хоча свідки твердять - бачили мільйонера, однак сидів він у позашляховику, який завжди супроводжує Мерседес підприємця. Ті самі очевидці кажуть: якийсь чоловік назвався водієм і взяв вину на себе.

ДТП, свідок, Служебные преступления

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