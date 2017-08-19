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Ревнивець з Рівного жбурнув у будинок гранату

19 серпня 2017, 20:09
Ревнивець з Рівного жбурнув у будинок гранату

У Рівному колишній військовий кинув гранату в житловий будинок. Цієї миті там було семеро людей. Вибухом пошкодило стіни та стелю. У поліції справу розслідують за фактом замаху на вбивство. Сусіди кажуть - у всьому винна жінка!

Правоохоронці з'ясовують, звідки у затриманого граната. Не виключають, що чоловік приховує ще багато зброї, а отже, ініціюють кілька обшуків. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Крім того, правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження за незаконний обіг зброї.

Взрыв, свідок, Секс и чувства, Хулиганство

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