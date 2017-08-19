До Дня Незалежності у Києві створили мапу України з квітів

Борщ із петунії та чорничний пиріг із бегонії за півмільйона гривень. У столиці стартувала виставка квітів. Ландшафтні дизайнери працювали над десятком унікальних композицій. Кожна з яких представляє одну область.

На виставці понад двісті тисяч квітів. Вони і сформували мапу України. Тут і кольорова Наддніпрянщина, квітуча Галичина, виноградники Карпатських гір і степові візерунки Полтавщини. Подивитися на це зібралося чимало охочих.