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До Дня Незалежності у Києві створили мапу України з квітів

19 серпня 2017, 21:08
До Дня Незалежності у Києві створили мапу України з квітів

Борщ із петунії та чорничний пиріг із бегонії за півмільйона гривень. У столиці стартувала виставка квітів. Ландшафтні дизайнери працювали над десятком унікальних композицій. Кожна з яких представляє одну область.

На виставці понад двісті тисяч квітів. Вони і сформували мапу України. Тут і кольорова Наддніпрянщина, квітуча Галичина, виноградники Карпатських гір і степові візерунки Полтавщини. Подивитися на це зібралося чимало охочих.

Общество, свідок

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