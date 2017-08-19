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Російського співака чи то викрали, чи то примусили лікуватися від алкоголізму

19 серпня 2017, 15:23
Російського співака чи то викрали, чи то примусили лікуватися від алкоголізму

Автор пісень "Плачет девушка в автомате" и "Таня плюс Володя", кумир 90-х Євген Осін безслідно зник у Москві. Його родичі вже заявили у поліцію. Три доби про співака нічого не відомо.

Востаннє Осіна бачили біля свого під'їзду з двома чоловіками, які посадили його в машину й повезли в бік Мінського шосе. Розглядають версію викрадення. Хоча не так давно Осіна в такий же спосіб силоміць друзі вивозили на примусове лікування від алкоголізму.

Здоровье, Помогите найти, Прочее, свідок

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