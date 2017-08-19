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Кричущі порушення режиму в одеському СІЗО призвели до загибелі жінки

19 серпня 2017, 13:49
Кричущі порушення режиму в одеському СІЗО призвели до загибелі жінки

В Одесі розслідують звіряче вбивство співробітниці СІЗО. Ув'язнений зґвалтував і вбив бідолашну сокирою, а потім ще й розчленував. Частини тіла викинув у смітник ізолятора. За кілька годин до цього інспекторка денної зміни зникла. Саме під час її пошуків колеги й натрапили на жахіття.

Підозрюваним виявився 39-річний ув'язнений, який уже відсидів за вбивство 14 років. Та неодноразово відбував покарання в колонії за розбій та сексуальні злочини. Незважаючи на таку характеристику, чоловік вільно працював у свинарнику на території ізолятора, де мав доступ до сокири та ножа.

свідок, Секс и чувства, Служебные преступления, Убийства

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