Кричущі порушення режиму в одеському СІЗО призвели до загибелі жінки

В Одесі розслідують звіряче вбивство співробітниці СІЗО. Ув'язнений зґвалтував і вбив бідолашну сокирою, а потім ще й розчленував. Частини тіла викинув у смітник ізолятора. За кілька годин до цього інспекторка денної зміни зникла. Саме під час її пошуків колеги й натрапили на жахіття.

Підозрюваним виявився 39-річний ув'язнений, який уже відсидів за вбивство 14 років. Та неодноразово відбував покарання в колонії за розбій та сексуальні злочини. Незважаючи на таку характеристику, чоловік вільно працював у свинарнику на території ізолятора, де мав доступ до сокири та ножа.