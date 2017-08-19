Проспект Ватутіна збереже назву

Назву проспекту Генерала Ватутіна у Києві залишать без змін. Понад два місяці тому Київрада проголосувала за надання вулиці імені керівника Української повстанської армії Романа Шухевича. Кияни обурилися - проти перейменування проспекту на сайті Київради було зареєстровано електронну петицію. Її подала правозахисниця Олена Бережна.

Документ набрав необхідні 10 тисяч голосів, а Окружний адмінсуд Києва процес перейменування призупинив. Разом із Оленою Бережною боротьбою за збереження назви проспекту Ватутіна займалася її донька Ірина, яка п'ятого серпня трагічно загинула в автомобільній катастрофі.