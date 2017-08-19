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Чи можливо отримати компенсацію за нерайський відпочинок та як це зробити

19 серпня 2017, 16:53
Чи можливо отримати компенсацію за нерайський відпочинок та як це зробити

Зіпсована відпустка. Мешканець Житомира разом із родиною приїхав на відпочинок до 5-зіркового готелю, натомість побачив там обшарпані стіни та суцільний бруд.

Брудні меблі, мухи в їжі та напоях і персонал, який ігнорував усі скарги відпочивальників. Тому Олег звернувся до туроператора із проханням замінити готель. Альтернативу йому запропонували, та з доплатою - в майже 30 тисяч гривень. Приголомшений таким нахабством чоловік почав викладати в мережу фотографії повної антисанітарії в готелі. У відповідь отримав погрози від директора 5-зіркового закладу.

Аферы, Общество, свідок, Служебные преступления

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