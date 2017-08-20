Всі версії і хронологія подій у Барселоні

Король Іспанії нині в лікарні. Відвідує поранених внаслідок кривавого теракту в Барселоні. 14-х туристів вбили, ще півтори сотні вижили - коли зброєю в руках ІДІЛ знову стала машина. Про теракт у Каталонії знали, і він може повторитися - застерігає розвідка. Куди і до кого веде слід злочинців?

Найвідоміші туристичні об'єкти Європи знову беруть під посилену охорону, встановлюють бетонні блоки на пішохідних вулицях, щоб не пустити транспорт, перевіряють документи, озброюють патрулі.