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Всі версії і хронологія подій у Барселоні

20 серпня 2017, 08:22
Всі версії і хронологія подій у Барселоні

Король Іспанії нині в лікарні. Відвідує поранених внаслідок кривавого теракту в Барселоні. 14-х туристів вбили, ще півтори сотні вижили - коли зброєю в руках ІДІЛ знову стала машина. Про теракт у Каталонії знали, і він може повторитися - застерігає розвідка. Куди і до кого веде слід злочинців?

Найвідоміші туристичні об'єкти Європи знову беруть під посилену охорону, встановлюють бетонні блоки на пішохідних вулицях, щоб не пустити транспорт, перевіряють документи, озброюють патрулі.

Здоровье, Общество, свідок, Теракты, Убийства

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