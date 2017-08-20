Чому не карають багатих та відомих за смертельні ДТП?

Серед відомих людей - чимало винуватців смертельних аварій. Та жоден із них так і не сів за ґрати. У грудні 2012-го композитор і продюсер Костянтин Меладзе на своєму Лексусі збив 30-річну жінку. Мати, в якої залишилося двоє дітей, померла миттєво. Трагедія обійшлася Меладзе у 30 тисяч доларів, які композитор виплатив сиротам.

А вже за кілька місяців гучну ДТП спричинила екс-дружина колишнього футболіста і тренера київського "Динамо" Сергія Реброва - Людмила. Вона вилетіла на зустрічну смугу, де протаранила Жигулі. Внаслідок удару легковик перевернувся. Пасажирка, яка була на 5-му місяці вагітності, померла.