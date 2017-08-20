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Загадкове викрадення людини в столиці

20 серпня 2017, 00:10
Загадкове викрадення людини в столиці

У Києві невідомі викрали чоловіка просто із його автомобіля. Інцидент стався у Дніпровському районі столиці пізно ввечері. Люди з битами в руках кинулися до припаркованої машини і одразу взялися її трощити. Згодом витягли із салону водія і накинулися на нього. Потім повезли кермувальника у невідомому напрямку.

Свідком нападу стала перехожа. Вона і викликала поліцію. На місці злочину правоохоронці знайши ніж, дві бити та сліди крові. Розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення. Але за кілька годин чоловік знайшовся.

Драки и насилие, свідок

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