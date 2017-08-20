Вбивство в одеському СІЗО - причини та наслідки
20 серпня 2017, 05:56
В Одесі розслідують звіряче вбивство співробітниці СІЗО. Ув'язнений зґвалтував і вбив бідолашну сокирою, а потім ще й розчленував. Частини тіла викинув у смітник ізолятора.
За кілька годин до цього інспекторка денної зміни зникла. Саме під час її пошуків колеги й натрапили на жахіття. Де арештант узяв сокиру, як заманив свою жертву та як помстились працівники СІЗО арештантам.
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