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Вбивство в одеському СІЗО - причини та наслідки

20 серпня 2017, 05:56
Вбивство в одеському СІЗО - причини та наслідки

В Одесі розслідують звіряче вбивство співробітниці СІЗО. Ув'язнений зґвалтував і вбив бідолашну сокирою, а потім ще й розчленував. Частини тіла викинув у смітник ізолятора.

За кілька годин до цього інспекторка денної зміни зникла. Саме під час її пошуків колеги й натрапили на жахіття. Де арештант узяв сокиру, як заманив свою жертву та як помстились працівники СІЗО арештантам.

свідок, Служебные преступления, Убийства

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Что делают женщины в СИЗО?
Ирина 20.08.2017, 06:57 ответить
да все просто
петушок по привычке должен был шлифовать тете писю
но, его переклинило и он ее замочил
коко 20.08.2017, 06:57 ответить

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