На Вінничині у пенсіонерів нібито перевіряли лічильники, а тим часом винесли всі гроші

На Вінниччині псевдоінспектори, що нібито перевіряли лічильники, обікрали подружжя пенсіонерів. Винесли з оселі 75 тисяч гривень, які пара роками відкладала на похорон.

Правоохоронці радять селянам обов'язково вимагати у будь-яких перевіряльників документи. А якщо запідозрили неладне, одразу викликати копів. Кримінальній трійці за скоєне світить до шести років за ґратами з конфіскацією майна. Але спочатку їх потрібно затримати.