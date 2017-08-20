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На Вінничині у пенсіонерів нібито перевіряли лічильники, а тим часом винесли всі гроші

20 серпня 2017, 09:53
На Вінничині у пенсіонерів нібито перевіряли лічильники, а тим часом винесли всі гроші

На Вінниччині псевдоінспектори, що нібито перевіряли лічильники, обікрали подружжя пенсіонерів. Винесли з оселі 75 тисяч гривень, які пара роками відкладала на похорон.

Правоохоронці радять селянам обов'язково вимагати у будь-яких перевіряльників документи. А якщо запідозрили неладне, одразу викликати копів. Кримінальній трійці за скоєне світить до шести років за ґратами з конфіскацією майна. Але спочатку їх потрібно затримати.

Аферы, Ограбления, свідок

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